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Больше половины россиян заработали свои первые деньги в подростковом возрасте

28 января 18:18
Фото: pxhere.com
Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» провели опрос, в каком возрасте жители России впервые устроились на работу и заработали свои первые деньги. Исследование проводилось среди 1785 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Как сообщает издание RT, 55% опрошенных заработали свои первые деньги в возрасте 15 — 18 лет, 29% — в 19 — 25 лет, а 16% — до 14 лет.

Значительная часть респондентов впервые начали работать для получения карманных денег (40%). Ради ощущения независимости устроились на службу 33% опрошенных.

Среди поводов для поиска работы были названы следующие причины: стремление помочь близким — 9%, нуждаемость в деньгах на проживание — 8%, необходимость оплаты учебы — 3%, а также желание путешествовать — 1%.

Опрошенные отметили, что чаще всего первую работу искали через родственников или знакомых — 58% либо через сервисы по поиску вакансий — 15%. Посредством учебных заведений и преподавателей устроились — 15%, а через социальные сети — 6% респондентов.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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