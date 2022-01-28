Банкам страны придется поднять ставки по ипотеке из-за экономической ситуации

Заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба заявила, что значительное повышение ключевой ставки ЦБ повлияло на увеличение ставки крупных банков по базовым ипотечным программам. Однако при этом она отмечает, что рынок постепенно возвращается к двузначным ставкам. По ее словам, граждане все реже обращают свое внимание на новостройки в сравнении с концом 2020 года или серединой прошлого года. Но тем не менее Дзюба подчеркивает наличие значительного интереса к первичному рынку в сравнении с допандемийной эпохой. Разница эта составляет как минимум 15‒20%, рассказала эксперт.