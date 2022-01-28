70% медработников считают возможным постановку диагноза с помощью телемедицины

Например, в Башкирии был запущен процесс автоматизации предрейсовых медосмотров, его внесли в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках инициативы водитель на месте выпуска автомобильного транспорта сам проходит медосмотр при помощи автоматизированных систем. Сведения после осмотра поступают в кабинет медсестры, которая в этот момент может находиться за много километров от гаража. Параметры здоровья водителя демонстрируются на мониторе ее компьютера. Медработник без очного контакта с водителем производит оценку собранных данных и медицинских показателей.