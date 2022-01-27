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XIII премия «КонТЭКст» начала прием заявок на участие

27 января 10:08
Фото: фрагмент видео
Центр развития коммуникаций ТЭК и комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью объявили сбор заявок на участие во всероссийской межотраслевой премии «КонТЭКст». В нашей стране такое мероприятие будет проводиться уже в 13-й раз. Прием заявок осуществляется до 1 апреля.

Участие в конкурсе уже традиционно принимают коммуникаторы, промышленные организации, специалисты и представители СМИ от нефтегазовой, электроэнергетической, атомной, угольной отраслей ТЭК, пишет oilcapital.ru. В составе жюри заявлены признанные эксперты пиар-сообщества, сотрудники государственных органов и прессы, государственные и коммерческие организации. Медиахолдинг 1MI играет роль информационного партнера отраслевого мероприятия. Примечательно, что премия запустила в социальной сети «Встречи в КонТЭКсте» с экспертами по коммуникациям, чтобы консультировать специалистов по всем актуальным сейчас вопросам. Церемония награждения премии «КонТЭКст» пройдет в последних числах мая.

В 2022 году были представлены три номинации, которые не были заявлены ранее, информационная активность во время пандемии, развитие компаниями сферы ESG и анализ коммуникационных проектов в сфере цифровизации. Общее количество номинаций в этом году достигло 24, в их число вошли и проекты, посвященные работе с молодежью и развитию профессиональных возможностей, имиджевые пиар-проекты, корпоративные информационные издания. В номинации «Лидер коммуникаций» жюри будет анализировать личный вклад конкурсантов в развитие коммуникационной сферы, а представленные видеопрезентации выступят в качестве одного из приоритетных критериев оценки будущих победителей.

Также в наступившем году главными показателями будут являться влияние на успешность коммерческой деятельности компании, активность в информационном поле, оперативность и объективность сведений, представляемых в СМИ и социальных сетях, профессионализм при контакте с журналистами и блогерами.

Кроме того, в рамках премии планируется организовать конкурс среди представителей федеральных и региональных изданий, где жюри будет отмечать наиболее перспективных журналистов, создающих материалы на топливно-энергетическую тематику.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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