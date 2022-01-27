XIII премия «КонТЭКст» начала прием заявок на участие

В 2022 году были представлены три номинации, которые не были заявлены ранее, — информационная активность во время пандемии, развитие компаниями сферы ESG и анализ коммуникационных проектов в сфере цифровизации. Общее количество номинаций в этом году достигло 24, в их число вошли и проекты, посвященные работе с молодежью и развитию профессиональных возможностей, имиджевые пиар-проекты, корпоративные информационные издания. В номинации «Лидер коммуникаций» жюри будет анализировать личный вклад конкурсантов в развитие коммуникационной сферы, а представленные видеопрезентации выступят в качестве одного из приоритетных критериев оценки будущих победителей.