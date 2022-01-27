Вы должны это увидеть! «Виртуальный тур» по жилому комплексу Grand&Grand!

- 3D-технологии – это машина времени с помощью, которой можно посмотреть будущее проекта. Такие туры создают максимальный эффект присутствия и имеют большую ценность, когда объект невозможно увидеть вживую, например, на этапе строительства. У тех, кто планирует покупку квартиры в ЖК Grand&Grand теперь есть уникальная возможность, как прогуляться по территории ЖК, заглянув в вестибюли, так и посмотреть самые популярные варианты планировочных решений. Такие экскурсии позволяют провести полноценный обзор с возможностью просматривать пространство на 360 градусов! 3D-тур даёт представление о реальных габаритах объектов, возможных интерьерных решениях, расстановке мебели и оптимальном использовании жилого пространства. Вы можете повернуть камеру в любом направлении и увидеть, как может выглядеть ваша квартира с мебелью и отделкой или оценить пространство двора. Пройти 3D экскурсию вы можете в наших офисах с помощью VR-очков или прямо у себя дома зайдя на сайт ЖК. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».