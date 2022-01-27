Вы должны это увидеть! «Виртуальный тур» по жилому комплексу Grand&Grand!

- 3D-технологии – это машина времени с помощью, которой можно посмотреть будущее проекта. Такие туры создают максимальный эффект присутствия и имеют большую ценность, когда объект невозможно увидеть вживую, например, на этапе строительства. У тех, кто планирует покупку квартиры в ЖК Grand&Grand теперь есть уникальная возможность, как прогуляться по территории ЖК, заглянув в вестибюли, так и посмотреть самые популярные варианты планировочных решений. Такие экскурсии позволяют провести полноценный обзор с возможностью просматривать пространство на 360 градусов! 3D-тур даёт представление о реальных габаритах объектов, возможных интерьерных решениях, расстановке мебели и оптимальном использовании жилого пространства. Вы можете повернуть камеру в любом направлении и увидеть, как может выглядеть ваша квартира с мебелью и отделкой или оценить пространство двора. Пройти 3D экскурсию вы можете в наших офисах с помощью VR-очков или прямо у себя дома зайдя на сайт ЖК. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
На сайте есть визуализации одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатных квартир, а рассмотреть виртуальную территорию ЖК можно с 24 точек-ракурсов. Такая прогулка позволит оценить изысканный дизайн-проект благоустройства. Где застройщик постарался учесть интересы разных возрастных групп жильцов и их интересов, разделив территорию на тематические зоны.
- Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное вне стен квартиры, но рядом с домом. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, мы создаём территорию комфорта и безопасности. Разрабатывая концепцию благоустройства жилого комплекса Grand&Grand, мы стремились создать не просто двор, а площадку для коммуникации, отдыха и развития. – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
По проекту на территории ЖК Grand&Grand планируется реализовать:
Зону для малышей с песочницей и подачей воды для строительства песочных замков. Зону с лабиринтами и качелями для детей постарше. Для любителей активного отдыха предусмотрен отдельный блок вдали от детской зоны, где расположатся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и стрит-больная площадка. Предусмотрел застройщик и собственный скейт-парк для подростков. А для их родителей удобную зону барбекю. Всё это и многое другое вы можете увидеть с помощью 3D-тура на сайте жилого комплекса или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.