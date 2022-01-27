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В Уфе показали битком набитый людьми автобус на фоне рекомендации соблюдать дистанцию

27 января 07:28
Фото: скриншот видео
27 января в одном из крупнейших городских пабликов появилось видео, на котором наглядно демонстрируется соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте.

27 января в паблике в Indtagram выложили юмористическое видео. На нем запечатлен битком набитый людьми автобус. Камера несколько секунд снимает плотно прижатых друг к другу пассажиров и плавно приближает бегущую строку табло с информацией, на котором дают рекомендации о соблюдении масочного режима и необходимости надевать перчатки.

Неистовый закадровый смех красноречивее всяких слов описывает происходящее не только на видео, но и в жизни каждого пассажира автобуса. К слову на видео сказано, что это маршрут № 51, однако официального подтверждения данной информации нет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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