В Уфе показали битком набитый людьми автобус на фоне рекомендации соблюдать дистанцию

27 января в паблике в Indtagram выложили юмористическое видео. На нем запечатлен битком набитый людьми автобус. Камера несколько секунд снимает плотно прижатых друг к другу пассажиров и плавно приближает бегущую строку табло с информацией, на котором дают рекомендации о соблюдении масочного режима и необходимости надевать перчатки.
Неистовый закадровый смех красноречивее всяких слов описывает происходящее не только на видео, но и в жизни каждого пассажира автобуса. К слову на видео сказано, что это маршрут № 51, однако официального подтверждения данной информации нет.