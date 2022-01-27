В Башкирии врачи спасли девочку, которая проглотила цепочку с подвеской

В городской больнице города Кумертау врачи спасли четырехлетнюю девочку с острой отдышкой, которую привезла ее мать.
Как оказалось, ребенок проглотил детское украшение и начал задыхаться. На рентгене врачи увидели, что подвеска зацепилась выпирающими краями за ткани, перекрыв при этом пищевод, сдавливая трахею.
Сообщается, что счет шел на минуты и действовать нужно было быстро, так как нарастала гипоксия. Анестезеологи и хирурги приняли решение провести трахеостомию.
Врачам удалось извлечь инородный предмет из пищевода, после чего ребенок пришел в себя. Девочку почти сразу отпустили домой, а бригаду врачей премировали за оперативность и профессионализм.
Ранее стало известно о падении 7-летнего ребенка с балкона второго этажа. Ребенок выжил, его госпитализировали в больницу с различными травмами.