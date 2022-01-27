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В Башкирии врачи спасли девочку, которая проглотила цепочку с подвеской

27 января 17:37
Как сообщает "Башинформ", в больницу Кумертау поступила девочка, которая проглотила детский кулон. У ребенка началась гипоксия, после чего врачами было принято решение провести трахеостомию.

В городской больнице города Кумертау врачи спасли четырехлетнюю девочку с острой отдышкой, которую привезла ее мать.

Как оказалось, ребенок проглотил детское украшение и начал задыхаться. На рентгене врачи увидели, что подвеска зацепилась выпирающими краями за ткани, перекрыв при этом пищевод, сдавливая трахею.

Сообщается, что счет шел на минуты и действовать нужно было быстро, так как нарастала гипоксия. Анестезеологи и хирурги приняли решение провести трахеостомию.

Врачам удалось извлечь инородный предмет из пищевода, после чего ребенок пришел в себя. Девочку почти сразу отпустили домой, а бригаду врачей премировали за оперативность и профессионализм.

Ранее стало известно о падении 7-летнего ребенка с балкона второго этажа. Ребенок выжил, его госпитализировали в больницу с различными травмами.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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