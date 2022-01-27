В Башкирии построят еще три ковид-госпиталя в Белорецке, Нефтекамске и Салавате

Максим Забелин напомнил о инициативе регионального минздрава возвести в республике пять инфекционных госпиталей, с которой ведомство обратилось к правительству. В правительстве предложение минздрава одобрили, так два госпиталя в Сибае и в Туймазах уже активно возводятся.
Еще три госпиталя начнут строиться в ближайшее время, в данный момент власти находятся в поиске источников финансирования, как на региональном так и на федеральном уровне.
Как только найдем деньги, приступим к строительству. Сейчас используются технологии быстровозводимых конструкций, поэтому сдать под ключ новый центр можно за два месяца.Максим Забелин
Также Максим Забелин рассказал и о том, кто будет работать в новых госпиталях. По словам министра медицинский персонал перейдет в новые больницы из уже функционирующих расширенных инфекционных отделений, а при необходимости будет усилен медиками из ближайших к госпиталям районов.