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В Башкирии построят еще три ковид-госпиталя в Белорецке, Нефтекамске и Салавате

27 января 06:07
Фото: 1mediainvest
26 января об скором строительстве трех больниц рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Максим Забелин напомнил о инициативе регионального минздрава возвести в республике пять инфекционных госпиталей, с которой ведомство обратилось к правительству. В правительстве предложение минздрава одобрили, так два госпиталя в Сибае и в Туймазах уже активно возводятся.

Еще три госпиталя начнут строиться в ближайшее время, в данный момент власти находятся в поиске источников финансирования, как на региональном так и на федеральном уровне.

Как только найдем деньги, приступим к строительству. Сейчас используются технологии быстровозводимых конструкций, поэтому сдать под ключ новый центр можно за два месяца.Максим Забелин

Также Максим Забелин рассказал и о том, кто будет работать в новых госпиталях. По словам министра медицинский персонал перейдет в новые больницы из уже функционирующих расширенных инфекционных отделений, а при необходимости будет усилен медиками из ближайших к госпиталям районов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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