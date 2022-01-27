В Башкирии построят еще три ковид-госпиталя в Белорецке, Нефтекамске и Салавате

Также Максим Забелин рассказал и о том, кто будет работать в новых госпиталях. По словам министра медицинский персонал перейдет в новые больницы из уже функционирующих расширенных инфекционных отделений, а при необходимости будет усилен медиками из ближайших к госпиталям районов.