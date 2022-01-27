В Башкирии перед судом предстанут 11 членов ОПГ, которые незаконно удерживали людей

Известно, что члены группировки незаконно удерживали людей в центре реабилитации для зависимых лиц. Сообщается, что расследование было завершено. Следователи установили, что жители Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет с целью извлечения прибыли организовали центр лечения и реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, также они "лечили" людей от влечения к азартным играм. Для вида законной деятельности они создали общество с ограниченной ответственностью "Решение-СТР", на основе которого и появился реабилитационный центр под названием "Мост".