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В Башкирии отечественная «двенашка» столкнулась с попутным КамАЗом при обгоне

27 января 03:50
Фото: ГИБДД по Башкирии
26 января в Благоварском районе произошло ДТП с ВАЗ-2112 и КамАЗом, пострадали все, кто был в легковушке, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

26 января днем в Благоварском районе республики произошло ДТП, которое удивительным образом обошлось без смертей. На 19 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 34-летний водитель из Буздякского района Башкирии столкнулся с попутным КамАЗом.

В ГИБДД предполагают, что произошло столкновение при обгоне, грузовик следовал в попутном направлении, но стал поворачивать налево. В результате ДТП пострадали все, кто находился в ВАЗ-2112, а именно 34-летний водитель и его пассажиры 33 и 59 лет. В ГИБДД не уточняется были ли они госпитализированы, известно лишь то, что все они получили разного рода травмы различной степени тяжести.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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