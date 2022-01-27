В Башкирии отечественная «двенашка» столкнулась с попутным КамАЗом при обгоне

В ГИБДД предполагают, что произошло столкновение при обгоне, грузовик следовал в попутном направлении, но стал поворачивать налево. В результате ДТП пострадали все, кто находился в ВАЗ-2112, а именно 34-летний водитель и его пассажиры 33 и 59 лет. В ГИБДД не уточняется были ли они госпитализированы, известно лишь то, что все они получили разного рода травмы различной степени тяжести.