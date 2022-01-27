В Башкирии бизнесмена приговорили к условному сроку за мошенничество на 3 млн рублей

Как сообщили в следкоме Башкирии достаточно запутанные и сложные махинации с недвижимостью 42-летнего экс-председателя потребительского общества «Чураевское» привели его на скамью подсудимых. Однако реального срока ему удалось избежать.
Вину мужчины в мошенничестве в крупном размере суд доказал. Выяснилось, что мужчина предложил предпринимательнице из Мишкинского района приобрести у его потребительского общества три административных здания под магазины продовольствия. Он заключил с женщиной договора аренды, убедив ее в том, что ее арендные платежи будут идти в счет выкупа недвижимости, однако утаил от женщины информацию о том, что одно из трех зданий находится в залоге у банка как ипотечное, а два оставшихся и вовсе принадлежат к неделимому фонду общества и не подлежат реализации.
Женщина, введенная 42-летним бизнесменом в заблуждение успела выплатить 3 миллиона, убежденная в том, что ее платежи оплачивают грядущий выкуп магазинов, а по факту просто платила арендную плату. Права выкупа у них попросту не было.
Разумеется когда предпринимательница поняла, что мужчина ловко водил ее за нос она обратилась в полицию, где в последствии уже следователи разоблачили хитрую схему с платежами.
Несмотря на то, что суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере, реального срока он избежал. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, приговор еще не вступил в законную силу. Между тем сам мужчина вины своей не признает.