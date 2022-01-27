В Башкирии бизнесмена приговорили к условному сроку за мошенничество на 3 млн рублей

Вину мужчины в мошенничестве в крупном размере суд доказал. Выяснилось, что мужчина предложил предпринимательнице из Мишкинского района приобрести у его потребительского общества три административных здания под магазины продовольствия. Он заключил с женщиной договора аренды, убедив ее в том, что ее арендные платежи будут идти в счет выкупа недвижимости, однако утаил от женщины информацию о том, что одно из трех зданий находится в залоге у банка как ипотечное, а два оставшихся и вовсе принадлежат к неделимому фонду общества и не подлежат реализации.