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В Башкирии бизнесмена приговорили к условному сроку за мошенничество на 3 млн рублей

27 января 07:08
Фото: 1mediainvest
27 января в следкоме Башкирии рассказали о приговоре 42-летнему мужчине, который получал деньги на арендные платежи, вместо обещанного выкупа недвижимости.

Как сообщили в следкоме Башкирии достаточно запутанные и сложные махинации с недвижимостью 42-летнего экс-председателя потребительского общества «Чураевское» привели его на скамью подсудимых. Однако реального срока ему удалось избежать.

Вину мужчины в мошенничестве в крупном размере суд доказал. Выяснилось, что мужчина предложил предпринимательнице из Мишкинского района приобрести у его потребительского общества три административных здания под магазины продовольствия. Он заключил с женщиной договора аренды, убедив ее в том, что ее арендные платежи будут идти в счет выкупа недвижимости, однако утаил от женщины информацию о том, что одно из трех зданий находится в залоге у банка как ипотечное, а два оставшихся и вовсе принадлежат к неделимому фонду общества и не подлежат реализации.

Женщина, введенная 42-летним бизнесменом в заблуждение успела выплатить 3 миллиона, убежденная в том, что ее платежи оплачивают грядущий выкуп магазинов, а по факту просто платила арендную плату. Права выкупа у них попросту не было.

Разумеется когда предпринимательница поняла, что мужчина ловко водил ее за нос она обратилась в полицию, где в последствии уже следователи разоблачили хитрую схему с платежами.

Несмотря на то, что суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере, реального срока он избежал. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, приговор еще не вступил в законную силу. Между тем сам мужчина вины своей не признает.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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