В 2022 году Радий Хабиров пообещал сдать как минимум 10 газовых заправок на метане

Однако все не так просто. Рассказал Радий Хабиров и о том, что строительство газовых заправок должно сопровождаться и переводом техники на газомоторное топливо, ведь некоторые заправки используются не более чем на 10%. По этой причине Башкирия старается покупать для муниципальных предприятий технику именно на газе..