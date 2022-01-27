В 2022 году Радий Хабиров пообещал сдать как минимум 10 газовых заправок на метане

Начал глава Башкирии разговор о автомобильных газонаполнительных компрессорных станций со статистической информации о том, что по итогам прошедшего года Башкирия поделила с Ростовской областью первое место в России по количеству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 41 АГНКС, что является безмолвным свидетельством тому, что на газе ездить не только выгодно, но и экологично.
В своем посте Радий Хабиров заявил, что в текущем 2022 году в Башкирии появятся как минимум 10 таких заправок. Однако 10 АГНКС это только начало.
Пока еще мы в начале этого пути, для Башкортостана АГНКС нужно несколько сотен, по крайней мере.Радий Хабиров
Однако все не так просто. Рассказал Радий Хабиров и о том, что строительство газовых заправок должно сопровождаться и переводом техники на газомоторное топливо, ведь некоторые заправки используются не более чем на 10%. По этой причине Башкирия старается покупать для муниципальных предприятий технику именно на газе..