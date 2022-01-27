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Тиктокеру из Уфы, который снял видео на дороге, пришлось объясняться перед полицией

27 января 10:32
Фото: Скриншот
Отдел ГИБДД по Уфе выложил ролик, на котором блогер расскаивается в содеянном. Ранее он снял видео на проезжей части, где он танцует в полуголом видео.

Уфимец снял видео прямо на проезжей части в одних шортах на Проспекте Октября еще 25 января. За такую выходку молодому человеку пришлось объясняться перед отделом ГИБДД города.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, своими действиями юноша нарушил правила дорожного движения. Его привлекли к административной ответственности. Молодой человек признал свою вину и объяснил, что в момент съемки видео он не подумал о своей безопасности. Видео с извинениями опублиовал отдел ГИБДД по Уфе.

Ранее мы писали о том, что блогера зовут Рустам Каримов. В социальных сетях он называет себя бывшим электромонтажником, а роликом, где он танцует на проезжей части в полуголом виде, он вызвал бурную реакцию у общественности.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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