Тиктокеру из Уфы, который снял видео на дороге, пришлось объясняться перед полицией

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, своими действиями юноша нарушил правила дорожного движения. Его привлекли к административной ответственности. Молодой человек признал свою вину и объяснил, что в момент съемки видео он не подумал о своей безопасности. Видео с извинениями опублиовал отдел ГИБДД по Уфе.