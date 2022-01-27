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Судебные приставы ищут злостную многодетную алиментщицу из Башкирии в Москве

27 января 09:31
Фото: ФССП по Башкирии
27 января приставы разместили информацию о розыске злостной неплательщицы алиментов своим трем детям Дины Зулькарнаевой.

Приставы разыскивают Зулькарнаеву Дину Валитовну, 26.08.1994 года рождения. В Учалинском межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Башкирии в ее отношении уже возбуждено исполнительное производство, с женщины хотят взыскать средства на содержание её троих несовершеннолетних детей, двух дочерей и сына.

Троих детей женщины воспитывает отец, в то время как мать никак не принимает участия в воспитании и обеспечении детей. В отношении алиментщицы уже применены обеспечительные меры, так пределы России женщина точно покинуть не сможет. Также приставы заблокировали все её банковские счета.

Приставы уточняют, что вполне вероятно многодетная должница своим же детям может находиться в Москве на территории своего нынешнего сожителя.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Дины Зулькарнаевой приставы просят сообщать в УФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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