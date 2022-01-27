Судебные приставы ищут злостную многодетную алиментщицу из Башкирии в Москве

Троих детей женщины воспитывает отец, в то время как мать никак не принимает участия в воспитании и обеспечении детей. В отношении алиментщицы уже применены обеспечительные меры, так пределы России женщина точно покинуть не сможет. Также приставы заблокировали все её банковские счета.