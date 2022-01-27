Спортивный эксперт оценил ситуацию с возможной отменой Олимпиады

Спортсмен рассказал о том, что отмену игр ему сложно представить. В Китае очень хороший контроль. Спортсмены, у которых положительные тесты, сидят на карантине, добавил он. Об этом сообщает издание RT.
При этом Чепиков не стал отрицать, что возможны какие-либо непредвиденные ситуации. «Будут и заболевшие. Однако для этого случая есть запасные в командах. Поэтому не стоит сгущать краски. Китайская сторона сделает всё возможное, чтобы Олимпиада прошла на достаточно высоком уровне», — добавил он.
Бывший биатлонист высказался также по поводу возможного всплеска COVID-19 в олимпийской деревне.
«Нет ли опасения, что только переболевшие спортсмены могут привезти вирус? На сегодняшний день тесты достаточно точные. Тут всё объективно. Просто нужно выдерживать все рекомендации по самоизоляции — для безопасности остальных команд и спортсменов. Поскольку, если в Олимпийской деревне такое вспыхнет, придётся непросто. Было бы наилучшим вариантом селить всех отдельно, со своим входом, санузлом. Но можно ли это выполнить? Вот в чём вопрос», — добавил Чепиков.
Игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.