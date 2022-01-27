Соцсеть «ВКонтакте» вошла в проект «Доступный интернет»

В соцсети «ВКонтакте» на сегодняшний день зарегистрированы свыше 70 миллионов пользователей из Российской Федерации и не менее 35 тысяч страниц государственных органов. Благодаря тому, что социальная сеть оказалась в списке, пользователи даже в случае нулевых балансов будут всегда оставаться на связи. У них будет возможность отправлять сообщения о помощи и быть в курсе важных событий в их муниципалитетах.