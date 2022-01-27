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Соцсеть «ВКонтакте» вошла в проект «Доступный интернет»

27 января 07:11
Фото: pixabay.com
Социальная сеть «ВКонтакте» и единый портал «Госуслуги» отныне относятся к социально значимым ресурсам для проекта «Доступный интернет». Решение о внесении их в соответствующий перечень приняли 26 января члены комиссии Минцифры РФ.

Разработка данного проекта стартовала во исполнение действующего в России закона «О доступном интернете», подписанного президентом 2 июля 2021 года, пишут корреспонденты kommersant.ru. В обязанности операторов связи входит бесплатное предоставление населению доступа к списку сервисов и сайтов, которые считаются социально значимыми.

Установление правил формирования перечня, определение критериев отбора, а также требований к владельцам интернет-ресурсов – прерогатива Правительства РФ. Операторы мобильной и проводной связи приступили к эксперименту 1 апреля 2020 года. Инициатива принадлежала Минцифры РФ. Абонентам на бесплатной основе предоставляют доступ к 371 сервису и сайту.

Следует отметить, что в конце минувшего года утвердили комиссию из 30 человек, работающую под руководством вице-премьер-министра РФ Дмитрия Чернышенко. Он курирует вопросы государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

Членам этой комиссии предстоит составить перечень социально значимых интернет-ресурсов. Чтобы оказаться в этом списке, сайту нужно обладать не менее чем пятью тысячами страниц органов власти, государственных СМИ, а также обязательных общедоступных каналов.

В соцсети «ВКонтакте» на сегодняшний день зарегистрированы свыше 70 миллионов пользователей из Российской Федерации и не менее 35 тысяч страниц государственных органов. Благодаря тому, что социальная сеть оказалась в списке, пользователи даже в случае нулевых балансов будут всегда оставаться на связи. У них будет возможность отправлять сообщения о помощи и быть в курсе важных событий в их муниципалитетах.

Характерно, что отсутствует риск оказаться на страницах, созданных мошенниками, – официальная страница любой структуры получает специальную подтверждающую метку.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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