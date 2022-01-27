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Путин рассказал о преимуществах криптовалют

27 января 09:35
Фото: Kremlin.ru
В ходе видеосовещания с членами российского правительства Владимир Путин остановился на теме криптовалют. По его словам, Россия в этом направлении обладает определенными конкурентными преимуществами.

Как сообщает Мейстер, в этой связи российский президент упомянул о так называемом майнинге при профиците электроэнергии в стране и хорошо подготовленных кадрах.

Неделей раньше в ЦБ РФ выступили с с предложением наложить запрет на майнинг криптовалют на территории страны. Кроме того, запретить использовать инфраструктуру отечественного финансового рынка для проведения любых операций с ними, а финансовым организациям не разрешать вкладывать средства в криптовалюты и в инструменты, которые с ними связаны.

Учитывая высказывание президента, скорее всего, возобладает умеренная точка зрения, о которой говорили в Минфине: криптовалюта подлежит не запрету, а регулированию.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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