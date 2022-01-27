Путин рассказал о преимуществах криптовалют

Неделей раньше в ЦБ РФ выступили с с предложением наложить запрет на майнинг криптовалют на территории страны. Кроме того, запретить использовать инфраструктуру отечественного финансового рынка для проведения любых операций с ними, а финансовым организациям не разрешать вкладывать средства в криптовалюты и в инструменты, которые с ними связаны.