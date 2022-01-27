Набитые автобусы и опарыши в больничной еде. Итоги дня в Башкирии

В Кумертау врачи спасли девочку, которая проглотила детский кулон с цепочкой. Ее мама заметила отдышку, после чего девочка была доставлена в больницу. У ребенка врачи диагностировали признаки гипоксии, а рентген показал, что кулон застрял около пищевода и сдавливал трахею. Врачи провели трахеостомию, после чего извлекли украшение. Девочка, после того, как пришла в сознание, практически сразу была отправлена домой.