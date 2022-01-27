Московский бизнес просит продлить программу ФОТ 3.0 в условиях пятой волны пандемии

Вторая фаза программы ФОТ 3.0 запущена в России 1 ноября 2021 года в качестве антикризисного средства поддержки бизнеса в период нерабочих дней. По сведениям Минэкономразвития РФ, только за два месяца 2021 года льготные кредиты получили более 26 тысяч российских компаний. Вследствие этого удалось сохранить около 650 тысяч рабочих мест. Лидерами по объему оказанной бизнесу поддержки во время второго этапа ФОТ 3.0 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.