Молодёжные акселераторы Сбера принимают заявки на трек по искусственному интеллекту

Акселерация SberZ и SberStudent проходит в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций и знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. Участники AI-трека на этом этапе узнают, как AI работает в биометрии и таргетированной рекламе, как применяется в медицине, а также как можно найти идею для AI-стартапа и оценить её перспективность.