В Уфе УФАС обязало мэрию вернуть разрешение застройщику ЖК «Вершинин»

В Уфе УФАС по республике направило предупреждение Управлению земельных и имущественных отношений мэрии. Об этом сообщает "Коммерсант Уфа".
Известно, что с момента подачи предупреждения администрация города обязуется отменить свое решение от 2 марта 2021 года об отмене своего же документа от ноября 2020 года «О выдаче разрешения на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена».
УФАС считает, что управление является необоснованным и препятствует деятельности компании «Строительный трест девелопмент», которая принадлежит Антону Водолееву.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил мэру города Сергею Грекову остановить стройку жилой многоэтажки на Армавирской улице, которую собиралась возвести указанная компания. На тот момент застройщик планировал там построить жилой комплекс «Вершинин» из шести многоэтажек.