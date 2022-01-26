В трёх поселках Башкирии из-за очага африканской чумы свиней ликвидируют всех свиней

Издание пообщалось с замом руководителя управления Россельхознадзора по Башкирии Ришатом Кутлиматовым. Он сообщил о том, что в трех поселках, которые располагаются в радиусе пяти километров от выявленного очага в селе Кармаскалы, будет, будет уничтожено все поголовье свиней. Кутлиматов озвучил и названия этих сел – это Новое Барятино, Муравей и собственно Кармаскалы. По данным Кутлиматова в трех селах поголовье свиней составляет около 55 голов.