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Участниками конкурса «Лучник Future» стали команды из 34 российских вузов

26 января 14:47
В столице завершили принимать работы участников всероссийского конкурса студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». На суд жюри представили 86 коммуникационных проектов. В конкурсе будут участвовать 70 студенческих команд из 34-х российских вузов.

В текущем году конкурс «Лучник Future» пройдет впервые, пишет информационный портал newsnn.ru.

В предыдущем мероприятии участвовали студенты из 17 российских городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Казани, Ставрополя, Симферополя, Краснодара, Ижевска, Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Саратова, Челябинска, Твери, Владивостока и Самары.

Из заявления исполнительного директора конкурса «Лучник Future» Юлии Моховой следует, что столь высокая заинтересованность будущих специалистов новым проектом приятно удивила организаторов.

«География проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс, как „Лучник Future“, был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества», — подчеркнула Юлия Мохова.

Следующим этапом проекта станет оценивание работ членами жюри и экспертами. До конца января в онлайн-формате за работы проголосуют свыше 30 профессионалов в сфере общественных связей — и молодых, и уже признанных.

По результатам голосования экспертов будут объявлены финалисты, вошедшие в шорт-лист. Свои проекты они презентуют в Москве в офлайн-формате. Итоги экспертного голосования станут известны в начале февраля.

Командам-участницам предложили для решения семь реальных pr-кейсов. Их представили шесть партнеров мероприятия — коммерческие и общественные организации.

Задачи для решения студентам представили также следующие структуры: Segezha Group, ТМК, ЭР-Телеком, благотворительный фонд РДКМ и Группа ГАЗ.

В проекте участвуют студенты отечественных вузов, получающие образование по следующим специальностям: телевидение, связи с общественностью и реклама, управление медиакоммуникациями, а также маркетинг и менеджмент.

Учредитель конкурса — дирекция Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператор — коммуникационная группа JAMP.

Генеральный партнер конкурса «Лучник Future» — Тинькофф. Официальный информационный партнер мероприятия — холдинг 1MI.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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