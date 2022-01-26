Эксперты рассказали о самых популярных email-мошенничествах

По имеющейся у NEWS.ru информации, на первом месте среди таких уловок письма в которых рассказывается о том, как получить бесплатный лотерейный билет. Чаще всего злоумышленники рассылают письма от имени “Русского лото”.
Популярным способом является рассылка писем с предложениями оформить субсидию или получить пособие. В этом случае преступники обычно пишут от имени госструктур.
Также могут приходить фальшивые квитанции о зачислении денег на электронный кошелек и сообщения о возвращении страховых взносов. Нередко злоумышленники прикрепляют к письмам фальшивую историю переписки.
В свою очередь, руководитель проекта Общероссийского народного фронта “За права заёмщиков” Евгения Лазарева рассказала о еще одной преступной схеме. На электронную почту приходит письмо, в котором сообщается о какой-то проблеме и указывается телефон колл-центра. Человек звонит по этому номеру и преступники выманивают у него конфиденциальную информацию или устанавливает вредоносный софт.
Специалисты “Яндекс 360” рассказали, что сервис отправляет в спам 55 млн писем каждый день. Из них не менее 30% – это письма от мошенников.