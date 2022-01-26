Эксперты рассказали о самых популярных email-мошенничествах

В свою очередь, руководитель проекта Общероссийского народного фронта “За права заёмщиков” Евгения Лазарева рассказала о еще одной преступной схеме. На электронную почту приходит письмо, в котором сообщается о какой-то проблеме и указывается телефон колл-центра. Человек звонит по этому номеру и преступники выманивают у него конфиденциальную информацию или устанавливает вредоносный софт.