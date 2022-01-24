Убившие семью в Омской области подростки признали свою вину

После совершения убийства подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пришла к соседям. Им она рассказала, что ранее неизвестный мужчина проник в их дом и убил родителей. С ее слов составили ложный фоторобот. Однако после тщательного обследования места происшествия, у следователей возникли сомнения в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия указали, что девушка лгала. Впоследствии оба подозреваемых признали вину в совершении преступления.