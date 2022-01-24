Убившие семью в Омской области подростки признали свою вину

Posted 24 января 2022,, 14:39
Published 24 января 2022,, 14:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В интервью изданию NEWS.ru Елизавета Степкина сообщила, что ни один из убитых в поле зрения органов опеки и попечительства или правоохранителей не попадал. Детский омбудсмен прокомментировала также информацию о задержании подозреваемых в совершении преступления, 14-летней дочери погибшей женщины и ее 17-летнего друга.
«В рамках статьи 425 УПК РФ обязательным является предоставление несовершеннолетним подозреваемым услуг психолога и адвоката, которые им в установленном законом порядке предоставлены, — заявила Степкина. — Органы следствия, в настоящее время следствие намерены избрать подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу».
Омский детский омбудсмен указала, что согласно закона «Об уполномоченном по правам ребенка», в случае избрания меры пресечения для несовершеннолетних подозреваемых в виде заключения под стражу у омбудсмена есть право на посещение их в СИЗО.
Об убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. От рук неизвестного в своем жилище погибли 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и ее 10-летнюю дочь.
По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи проник с ножом в дом своих жертв. От нанес смертельные ранения спящим взрослым, и 10-летней девочке. У девочки были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и 14-летняя подозреваемая не хотела осуществлять за ней уход, отметили следователи.
После совершения убийства подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пришла к соседям. Им она рассказала, что ранее неизвестный мужчина проник в их дом и убил родителей. С ее слов составили ложный фоторобот. Однако после тщательного обследования места происшествия, у следователей возникли сомнения в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия указали, что девушка лгала. Впоследствии оба подозреваемых признали вину в совершении преступления.