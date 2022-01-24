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Posted 24 января 2022,, 14:39

Published 24 января 2022,, 14:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Убившие семью в Омской области подростки признали свою вину

Убившие семью в Омской области подростки признали свою вину

24 января 2022, 14:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Уполномоченный по правам детей в Омской области Елизавета Степкина проинформировала о семье убитой накануне в селе Юрьевка Павлоградского района. К неблагополучным семьям она не относилась. Знакомые или близкие с жалобами на погибших в компетентные органы никогда не обращались.

В интервью изданию NEWS.ru Елизавета Степкина сообщила, что ни один из убитых в поле зрения органов опеки и попечительства или правоохранителей не попадал. Детский омбудсмен прокомментировала также информацию о задержании подозреваемых в совершении преступления, 14-летней дочери погибшей женщины и ее 17-летнего друга.

«В рамках статьи 425 УПК РФ обязательным является предоставление несовершеннолетним подозреваемым услуг психолога и адвоката, которые им в установленном законом порядке предоставлены, — заявила Степкина. — Органы следствия, в настоящее время следствие намерены избрать подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу».

Омский детский омбудсмен указала, что согласно закона «Об уполномоченном по правам ребенка», в случае избрания меры пресечения для несовершеннолетних подозреваемых в виде заключения под стражу у омбудсмена есть право на посещение их в СИЗО.

Об убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. От рук неизвестного в своем жилище погибли 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и ее 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи проник с ножом в дом своих жертв. От нанес смертельные ранения спящим взрослым, и 10-летней девочке. У девочки были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и 14-летняя подозреваемая не хотела осуществлять за ней уход, отметили следователи.

После совершения убийства подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пришла к соседям. Им она рассказала, что ранее неизвестный мужчина проник в их дом и убил родителей. С ее слов составили ложный фоторобот. Однако после тщательного обследования места происшествия, у следователей возникли сомнения в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия указали, что девушка лгала. Впоследствии оба подозреваемых признали вину в совершении преступления.

#Происшествия#Новости#Марина Колодкина
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