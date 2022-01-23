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Какие продукты подорожают в России в 2022 году

23 января 14:44
Фото: 1MI
С каждым годом цены на продукты медленно растут. Грядущий год исключением не станет.

Китай начал рекордными темпами скупать продовольствие по всему миру. В частности, в первом полугодии страна будет располагать не меньше, чем половиной мировых запасов кукурузы, риса и пшеницы. Если учесть, что затраты на перевозку выросли, а урожайность упала, то неудивительно, что это привело к установлению нового ценового рекорда на продукты за последнее десятилетие. Например, за год зерно подорожало примерно на 20%, растительные масла — на 50%, сахар — на 40%.

Что касается России, то цены выросли на самые доступные и часто используемые продукты. При этом из 114 продуктов, цены на которые мониторит Росстат, подешевели в 2021 году только четыре. Ожидаемо, что в прошлом году людям оставалось только экономить. Что год грядущий нам готовит? В январе инфляция в годовом выражении уже разогналась до 8,62%. Эксперты считают, что роста цен на продукты в этом году не избежать.

Так, крупнейшие производители кондитерских изделий уже предупредили торговые сети о скором повышении цен из-за роста расходов на сырье и упаковку от 6 до 23%. Также прогнозируется рост цен на растительное масло и сахар, которые ранее сдерживались правительством. При этом, если на фоне украинского конфликта рубль полетит вниз, то цены вырастут и на картошку: фермеры, которые не могут спрогнозировать свои расходы и заниматься хранением с переработкой продукции из-за недостаточной господдержки правительства страны, уже ожидают рост цен на картофель до 100 рублей за 1 кг.

Примечательно, что по мнению экспертов, есть надежда только на эффект высокой базы. Другими словами, все уже настолько подорожало, что дальнейшее повышение цен в процентном соотношении не будет таким пугающим.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Цены#Экономика#Андрей Королев
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