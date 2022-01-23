Какие продукты подорожают в России в 2022 году

Что касается России, то цены выросли на самые доступные и часто используемые продукты. При этом из 114 продуктов, цены на которые мониторит Росстат, подешевели в 2021 году только четыре. Ожидаемо, что в прошлом году людям оставалось только экономить. Что год грядущий нам готовит? В январе инфляция в годовом выражении уже разогналась до 8,62%. Эксперты считают, что роста цен на продукты в этом году не избежать.