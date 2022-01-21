В Башкирии в два раза выросло число обанкротившихся компаний в 2021 году

Posted 21 января 2022,, 13:31
Published 21 января 2022,, 13:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В прошлом году пришло 216 заявлений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2020-м году таких насчитывалось 134. Прирост составил 61,2%.
Среди физических лиц банкротов тоже стало больше. С сентября 2020 года граждане могут заявить о своей финансовой несостоятельности в досудебном порядке, через многофункциональный центр.
В 2021 году суды ввели реализацию имущества разорившихся физических лиц и индивидуальных бизнесменов более 7 400 раз, то есть на 58% больше, чем в 2020-м.