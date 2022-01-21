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Posted 21 января 2022,, 13:31

Published 21 января 2022,, 13:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии в два раза выросло число обанкротившихся компаний в 2021 году

21 января 2022, 13:31
В республике Башкортостан в минувшем году количество фирм, которые заявили о банкротстве, увеличилось более чем вдвое в сравнении с 2020 годом.

Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре, пишет «КП-Уфа».

В прошлом году пришло 216 заявлений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2020-м году таких насчитывалось 134. Прирост составил 61,2%.

Среди физических лиц банкротов тоже стало больше. С сентября 2020 года граждане могут заявить о своей финансовой несостоятельности в досудебном порядке, через многофункциональный центр.

В 2021 году суды ввели реализацию имущества разорившихся физических лиц и индивидуальных бизнесменов более 7 400 раз, то есть на 58% больше, чем в 2020-м.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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