В Башкирии картошка подорожала почти в три раза за год

Posted 21 января 2022,, 13:30
Published 21 января 2022,, 13:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Специалисты Башстата сравнили декабрьские цены на продукты в 2020 и 2021 году. Об этом информирует «КП-Уфа».
Сильнее всего — в 2,8 раза — подорожала капуста. В декабре прошлого года ее продавали по 46 рублей за килограмм. Цены на капусту продолжили идти вверх и в наступившем году. Сейчас килограмм этого овоща в Башкирии можно купить не менее чем за 51 рубль.
Стоимость картошки в декабре повысилась в 1,6 раза — до 42 рублей за кило. В середине января ее уже продавали по 43 рубля. Морковь подскочила в цене в 1,3-1,5 раза, составив 35 рублей за килограмм в минувшем месяце. Свеклу продают по 40 рублей за килограмм, горох — по 56 рублей, а гречку — по 102 рубля.По словам представителей Башстата, с начала 2021 года инфляция на продовольственном рынке увеличилась на 3,4 процентных пункта.