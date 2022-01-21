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Posted 21 января 2022,, 13:30

Published 21 января 2022,, 13:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии картошка подорожала почти в три раза за год

21 января 2022, 13:30
В республике Башкортостан в 2021 году отдельные виды овощей выросли в цене в 1,5-2,8 раза.

Специалисты Башстата сравнили декабрьские цены на продукты в 2020 и 2021 году. Об этом информирует «КП-Уфа».

Сильнее всего — в 2,8 раза — подорожала капуста. В декабре прошлого года ее продавали по 46 рублей за килограмм. Цены на капусту продолжили идти вверх и в наступившем году. Сейчас килограмм этого овоща в Башкирии можно купить не менее чем за 51 рубль.

Стоимость картошки в декабре повысилась в 1,6 раза — до 42 рублей за кило. В середине января ее уже продавали по 43 рубля. Морковь подскочила в цене в 1,3-1,5 раза, составив 35 рублей за килограмм в минувшем месяце. Свеклу продают по 40 рублей за килограмм, горох — по 56 рублей, а гречку — по 102 рубля.По словам представителей Башстата, с начала 2021 года инфляция на продовольственном рынке увеличилась на 3,4 процентных пункта.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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