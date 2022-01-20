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Posted 20 января 2022, 13:32

Published 20 января 2022, 13:32

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Прокуратура возбудила 5 дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде

20 января 2022, 13:32
Региональная транспортная прокуратура решила возбудить дела об административных нарушениях после коллапса в нижегородском аэропорту Стригино.

По информации iz.ru, 5 авиакомпаний стали участниками этого административного дела. Напомним, что в связи с нелетной погодой 106 самолетов, летевших в столицу РФ, пришлось направить на ближайшие запасные аэродромы.

При этом аэропорт Стригино принял 40 самолетов с более 4 тыс. пассажирами. Это превысило его пропускную способность. В связи с чем в аэропорту возник затор и самолеты обслуживали поочередно. Отмечается, что пассажиры лайнеров находились в самолете от 4 до 9 часов без еды и воды.

Многочисленные нарушения прав потребителей были обнаружены у авиакомпаний S7 Airlines, «Победа», Red Wings, Utair и NordStar.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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