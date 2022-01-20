Прокуратура возбудила 5 дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде

При этом аэропорт Стригино принял 40 самолетов с более 4 тыс. пассажирами. Это превысило его пропускную способность. В связи с чем в аэропорту возник затор и самолеты обслуживали поочередно. Отмечается, что пассажиры лайнеров находились в самолете от 4 до 9 часов без еды и воды.