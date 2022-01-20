Прокуратура возбудила 5 дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде

Posted 20 января 2022, 13:32
Published 20 января 2022, 13:32
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
По информации iz.ru, 5 авиакомпаний стали участниками этого административного дела. Напомним, что в связи с нелетной погодой 106 самолетов, летевших в столицу РФ, пришлось направить на ближайшие запасные аэродромы.
При этом аэропорт Стригино принял 40 самолетов с более 4 тыс. пассажирами. Это превысило его пропускную способность. В связи с чем в аэропорту возник затор и самолеты обслуживали поочередно. Отмечается, что пассажиры лайнеров находились в самолете от 4 до 9 часов без еды и воды.
Многочисленные нарушения прав потребителей были обнаружены у авиакомпаний S7 Airlines, «Победа», Red Wings, Utair и NordStar.