Торговый центр «Башкирия» в Уфе эвакуировали из-за использования бенгальских огней

Сегодня, 19 декабря о задымлении на 4 этаже лайфстайл центра «Башкирия». На место незамедлительно выехали пожарные, их на объект направили по повышенному рангу пожара. Однако к счастью помощь пожарных не понадобилась, в ходе разведки огнеборцы нашли причину задымления. Все дело в том что в зале студии танцев использовались бенгальские огни.