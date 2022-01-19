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Posted 19 января 2022, 06:12

Published 19 января 2022, 06:12

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Торговый центр «Башкирия» в Уфе эвакуировали из-за использования бенгальских огней

19 января 2022, 06:12
19 января из-за информации о задымлении в ТЦ на место прибыли пожарные по повышенному рангу пожара, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Сегодня, 19 декабря о задымлении на 4 этаже лайфстайл центра «Башкирия». На место незамедлительно выехали пожарные, их на объект направили по повышенному рангу пожара. Однако к счастью помощь пожарных не понадобилась, в ходе разведки огнеборцы нашли причину задымления. Все дело в том что в зале студии танцев использовались бенгальские огни.

В данный момент пожарные проводят контрольную проверку всех этажей, а также эвакуацию посетителей торгового центра и его персонала.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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