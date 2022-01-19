Торговый центр «Башкирия» в Уфе эвакуировали из-за использования бенгальских огней

Posted 19 января 2022, 06:12
Published 19 января 2022, 06:12
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Сегодня, 19 декабря о задымлении на 4 этаже лайфстайл центра «Башкирия». На место незамедлительно выехали пожарные, их на объект направили по повышенному рангу пожара. Однако к счастью помощь пожарных не понадобилась, в ходе разведки огнеборцы нашли причину задымления. Все дело в том что в зале студии танцев использовались бенгальские огни.
В данный момент пожарные проводят контрольную проверку всех этажей, а также эвакуацию посетителей торгового центра и его персонала.