Эксперт призвал не верить в существование допустимой дозы алкоголя

Posted 19 января 2022,, 13:56
Published 19 января 2022,, 13:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Хотимченко, даже то, что наш организм в сутки производит до 10 граммов алкоголя не говорит о том, что есть какие-то допустимые нормы спиртного. Кроме этого профессор подчеркнул, что доказательная медицина никогда не говорила о том, что вино полезно для профилактики атеросклероза. Между тем, такие гипотезы существуют, пишет NEWS.ru.
Хотимченко заметил, что даже маленькая ежедневная доза спиртного опасна, так как может перерасти в алкоголизм.
Врач и ведущий популярного телепроекта Александр Мясников ранее сказал, что самый лучший способ справиться с похмельем – не доводить организм до него. Также он рассказал об опасности похмелья для пожилых граждан и для тех, кто входит в группу риска.