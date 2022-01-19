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Posted 19 января 2022,, 13:56

Published 19 января 2022,, 13:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт призвал не верить в существование допустимой дозы алкоголя

19 января 2022, 13:56
Доктор меднаук Сергей Хотимченко заявил, что ежедневное употребление алкоголя опасно, так как нет допустимой суточной дозы алкоголя.

По словам Хотимченко, даже то, что наш организм в сутки производит до 10 граммов алкоголя не говорит о том, что есть какие-то допустимые нормы спиртного. Кроме этого профессор подчеркнул, что доказательная медицина никогда не говорила о том, что вино полезно для профилактики атеросклероза. Между тем, такие гипотезы существуют, пишет NEWS.ru.

Хотимченко заметил, что даже маленькая ежедневная доза спиртного опасна, так как может перерасти в алкоголизм.

Врач и ведущий популярного телепроекта Александр Мясников ранее сказал, что самый лучший способ справиться с похмельем – не доводить организм до него. Также он рассказал об опасности похмелья для пожилых граждан и для тех, кто входит в группу риска.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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