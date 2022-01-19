Эксперт призвал не верить в существование допустимой дозы алкоголя

По словам Хотимченко, даже то, что наш организм в сутки производит до 10 граммов алкоголя не говорит о том, что есть какие-то допустимые нормы спиртного. Кроме этого профессор подчеркнул, что доказательная медицина никогда не говорила о том, что вино полезно для профилактики атеросклероза. Между тем, такие гипотезы существуют, пишет NEWS.ru.