В Башкирии на строительство дорог в 2022 году выделили 29,3 миллиарда рублей

Posted 18 января 2022, 13:55
Published 18 января 2022, 13:55
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Стало известно, что в 2022 году в Башкирии на строительство и ремонт дорог выделили 29,3 миллиарда рублей. Как уточнил министр транспорта республики Александр Булушев, средства будут направлены, на строительство путепровода в Зинино в Уфе и на строительство участка трассы М-12 Москва — Казань, который пройдет на территории Башкирии. Известно, что протяженность данного участка составит около 200 километров.
Помимо этого, запланирована реконструкция улицы Рабкоров в Уфе, капремонт дороги Аскино — Куганк, а также трассы Бирск — Тастуба — Сатка.
Глава регионального Минтранса сообщил, что в 2021 году на содержание и ремонт дорог было направлено 28,5 миллиарда рублей. Так, на данные средства было отремонтировано 30 километров трасс, далее реконструировано более 1,3 километра дорого и 349 километров подъездных путей к населенным пунктам.