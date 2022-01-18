В Башкирии на строительство дорог в 2022 году выделили 29,3 миллиарда рублей

Стало известно, что в 2022 году в Башкирии на строительство и ремонт дорог выделили 29,3 миллиарда рублей. Как уточнил министр транспорта республики Александр Булушев, средства будут направлены, на строительство путепровода в Зинино в Уфе и на строительство участка трассы М-12 Москва — Казань, который пройдет на территории Башкирии. Известно, что протяженность данного участка составит около 200 километров.