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Posted 18 января 2022, 13:55

Published 18 января 2022, 13:55

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

В Башкирии на строительство дорог в 2022 году выделили 29,3 миллиарда рублей

18 января 2022, 13:55
На выделенные в 2022 году 29,3 миллиарда рублей будет осуществляться строительство путепровода в Уфе, скоростной трассы М-12, а также реконструкция дорог в муниципалитетах республики. Об этом сообщил министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

Стало известно, что в 2022 году в Башкирии на строительство и ремонт дорог выделили 29,3 миллиарда рублей. Как уточнил министр транспорта республики Александр Булушев, средства будут направлены, на строительство путепровода в Зинино в Уфе и на строительство участка трассы М-12 Москва — Казань, который пройдет на территории Башкирии. Известно, что протяженность данного участка составит около 200 километров.

Помимо этого, запланирована реконструкция улицы Рабкоров в Уфе, капремонт дороги Аскино — Куганк, а также трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

Глава регионального Минтранса сообщил, что в 2021 году на содержание и ремонт дорог было направлено 28,5 миллиарда рублей. Так, на данные средства было отремонтировано 30 километров трасс, далее реконструировано более 1,3 километра дорого и 349 километров подъездных путей к населенным пунктам.

#Элина Сайфранова#Экономика#Новости
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