Эксперты оценили вероятность появления в России акций протеста COVID-19

Posted 17 января 2022,, 15:09
Published 17 января 2022,, 15:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Социологи АСК подготовили доклад на тему: «Коронавирус как фактор внутренней политики. Второй год российской власти в режиме „повышенной готовности“», в котором выразили уверенность, что жители страны не станут протестовать против ограничений, поскольку федеральные власти исчерпали физические и психологические ресурсы для введения жесткого локдауна, информирует News.ru.
«Темпы роста заболеваемости стабильны и предсказуемы, поэтому ввод более строгих ограничений не требуется, так как не вызовет ничего, кроме социального раздражения, — сказано в докладе социологов.
Вместе с тем появление нового штамма коронавируса «омикрон» также препятствует введению тотального карантина по всей стране. Так как, по мнению экспертов, данный штамм вируса протекает в более легкой форме, а также «омикрон» постепенно вытесняет другие разновидности коронавируса.
Аналитики АСК считают, что в нынешнем году в России будет достигнут необходимый порог охвата иммунизации против коронавируса, учитывая непрозрачный метод определения коллективного иммунитета и общемировой тренд по восстановлению экономики.
При этом в регионах продолжится внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест, что несомненно приведет к увеличению противостояния сторонников движения против иммунизации. Противники прививок будут применять в своих выступлениях более жесткую риторику, используя такие термины, как: «чипизация», «геноцид», «фашизм» и «сегрегация».
«Это по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества, — прокомментировали специалисты.
Ранее стало известно о пяти субъекта страны, в которых уровень коллективного иммунитета по коронавирусу снизился. Об этом рассказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в число таких регионов вошли следующие: Москва, Московская и Белгородская области, а также Чеченская Республика и Ненецкий АО. При этом в Чукотском АО, Республике Карелии, Севастополе и Санкт-Петербурге, данный уровень возрос и превысил 80%, а в среднем по стране — 63,7%.