Эксперты оценили вероятность появления в России акций протеста COVID-19

Ранее стало известно о пяти субъекта страны, в которых уровень коллективного иммунитета по коронавирусу снизился. Об этом рассказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в число таких регионов вошли следующие: Москва, Московская и Белгородская области, а также Чеченская Республика и Ненецкий АО. При этом в Чукотском АО, Республике Карелии, Севастополе и Санкт-Петербурге, данный уровень возрос и превысил 80%, а в среднем по стране — 63,7%.