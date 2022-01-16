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Открытый вопрос: что происходит с экономикой России?

16 января 05:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За год в России собрали рекордное число налогов — на треть больше, чем в 2020-м. Поможет ли это восстановить экономику в стране?

За 11 месяцев прошлого года в бюджет было уплачено налогов 32,5 трлн руб. — это почти на треть больше, чем в 2020 году, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса. Прибыль компаний увеличилась вдвое, доходы работающих — на 13,5%. Выросло и количество самозанятых, и МСП.

При этом в 2021 году действительно наблюдался экономический рост: ВВП вырос на 4,5%, а согласно статистике впервые за семь лет повысились реально располагаемые доходы. Впрочем, эксперты уточняют, что рост показателей во многом обеспечили низкие планки прошлогодних успехов.

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко добавляет, что рост бюджета связан с рекордной инфляцией в 9%, а также постковидным синдромом — ростом спроса на сырье и материалы. В целом же картина не такая радужная: реально располагаемые доходы населения выросли в 2021 году, но в 2020-м они упали на 3%, то есть здесь не рост, а «отскок», который возник после вливания миллиардов рублей в виде разовых выплат. Эти миллиарды, в конечном счете, вернулись в экономику страны, но богаче само население, в большинстве своем, не стало.

— Общая инфляция — почти 9%, продуктовая — зашкаливает, рост доходов — 4%. Это банальная манипуляция цифрами. Сейчас еще и сократилось количество бедных за счет изменения методики подсчета, — констатирует Дмитрий Потапенко.

Единственное, чем отличилась Россия от других стран в положительную сторону, — по состоянию госдолга (18% от ВВП).

При этом эксперты прогнозируют, что в 2022 году таких темпов уже не будет — как любой восстановительный рост, постковидный рост носит «затухающий» характер. К тому же, подводя итоги года, сравнивать придется не с провальным 2020-м, а с более-менее нормальным 2021-м.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Новости#Экономика#Зарплаты#Андрей Королев
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