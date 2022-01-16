Открытый вопрос: что происходит с экономикой России?

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко добавляет, что рост бюджета связан с рекордной инфляцией в 9%, а также постковидным синдромом — ростом спроса на сырье и материалы. В целом же картина не такая радужная: реально располагаемые доходы населения выросли в 2021 году, но в 2020-м они упали на 3%, то есть здесь не рост, а «отскок», который возник после вливания миллиардов рублей в виде разовых выплат. Эти миллиарды, в конечном счете, вернулись в экономику страны, но богаче само население, в большинстве своем, не стало.