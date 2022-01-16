Чемпионат профессионального мастерства для школьников Children Скиллс пройдет в Уфе

Чемпионат профессионального мастерства Children Скиллс проводится для школьников в возрасте от 9 до 13 лет. В ходе чемпионата силами в направлении «Инженерное проектирование» будут тягаться команды численностью от 5 до 10 человек. По мнению организаторов проекта чемпионат не только повысит престиж профессии инженера, но и поможет школярам определиться с будущей профессией. Ну а если не заглядывать далеко в будущее, чемпионат послужит подготовкой к юниорскому движению Чемпионата компетенций WorldSkills Russia.