Чемпионат профессионального мастерства для школьников Children Скиллс пройдет в Уфе

Posted 16 января 2022, 07:27
Published 16 января 2022, 07:27
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Чемпионат профессионального мастерства Children Скиллс проводится для школьников в возрасте от 9 до 13 лет. В ходе чемпионата силами в направлении «Инженерное проектирование» будут тягаться команды численностью от 5 до 10 человек. По мнению организаторов проекта чемпионат не только повысит престиж профессии инженера, но и поможет школярам определиться с будущей профессией. Ну а если не заглядывать далеко в будущее, чемпионат послужит подготовкой к юниорскому движению Чемпионата компетенций WorldSkills Russia.
Чемпионат профессионального мастерства для школьников Children Скиллс – победитель первого конкурса президентских грантов в 2022 году. 74 организации из Башкирии вошли в число победителей, в сумме получив 76,2 миллионов рублей грантов.