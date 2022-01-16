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Posted 16 января 2022, 07:27

Published 16 января 2022, 07:27

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Чемпионат профессионального мастерства для школьников Children Скиллс пройдет в Уфе

16 января 2022, 07:27
16 января со ссылкой на минобр Башкирии о грядущем чемпионате по инженерному проектированию среди школьников сообщил минобр республики.

Чемпионат профессионального мастерства Children Скиллс проводится для школьников в возрасте от 9 до 13 лет. В ходе чемпионата силами в направлении «Инженерное проектирование» будут тягаться команды численностью от 5 до 10 человек. По мнению организаторов проекта чемпионат не только повысит престиж профессии инженера, но и поможет школярам определиться с будущей профессией. Ну а если не заглядывать далеко в будущее, чемпионат послужит подготовкой к юниорскому движению Чемпионата компетенций WorldSkills Russia.

Чемпионат профессионального мастерства для школьников Children Скиллс – победитель первого конкурса президентских грантов в 2022 году. 74 организации из Башкирии вошли в число победителей, в сумме получив 76,2 миллионов рублей грантов.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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