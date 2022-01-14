СберСтрахование защитит от серьёзных заболеваний

Posted 14 января 2022, 11:14
Published 14 января 2022, 11:14
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Новый продукт включает в себя риски возникновения онкологии, необходимости проведения кардио- и нейрохирургических операций, а также трансплантации костного мозга. Клиентам доступно два варианта программы: первая предполагает лечение на территории России, вторая — в России, Испании, Южной Корее, Израиле, Турции. В случае, если лечение не может быть проведено на территории стран, указанных в договоре, оно будет организовано в другом государстве. Страховое покрытие также различается — в зависимости от варианта программы. В первом случае лимит по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составляет 6 млн рублей, а по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. По второй программе лимиты составляют 20 и 85 млн рублей соответственно.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«К сожалению, ещё не изобретен способ полностью защититься от серьёзных заболеваний, и такие события становятся серьёзным испытанием в жизни человека и его семьи. Мы желаем нашим клиентам здоровья, однако если вдруг при очередном обследовании будет диагностирована опасная болезнь, то СберСтрахование не только оплатит лечение, но и полностью его организует. Мы подберём нужную больницу, оплатим проезд и проживание к месту лечения для пациента и одного сопровождающего, поможем оформить необходимые документы, окажем визовую поддержку. Важно, что в покрытие входит оплата медикаментов на время амбулаторного лечения, а также психологическая поддержка пациента. Это позволит создать для клиента наиболее комфортные условия на пути к выздоровлению, а родственникам поможет сберечь силы, нервы и время, позволив сконцентрироваться на самых значимых вопросах».