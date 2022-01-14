СберСтрахование защитит от серьёзных заболеваний

«К сожалению, ещё не изобретен способ полностью защититься от серьёзных заболеваний, и такие события становятся серьёзным испытанием в жизни человека и его семьи. Мы желаем нашим клиентам здоровья, однако если вдруг при очередном обследовании будет диагностирована опасная болезнь, то СберСтрахование не только оплатит лечение, но и полностью его организует. Мы подберём нужную больницу, оплатим проезд и проживание к месту лечения для пациента и одного сопровождающего, поможем оформить необходимые документы, окажем визовую поддержку. Важно, что в покрытие входит оплата медикаментов на время амбулаторного лечения, а также психологическая поддержка пациента. Это позволит создать для клиента наиболее комфортные условия на пути к выздоровлению, а родственникам поможет сберечь силы, нервы и время, позволив сконцентрироваться на самых значимых вопросах».