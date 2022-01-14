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Posted 14 января 2022, 05:44

Published 14 января 2022, 05:44

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

После отставки Гайсы Янбаева Кугарчинский район Башкирии возглавил Азамат Сайфуллин

14 января 2022, 05:44
13 января решение об отставке уже экс-главы района Янбаева приняли депутаты местного райсовета.

В ходе заседания, прошедшего 13 января депутаты районного совета Кугарчинского района приняли отставку Гайсы Янбаева. Исполнять обязанности главы района какое-то время будет назначенный на должность главы района Азамат Сайфуллин. ранее Сайфуллин 5 лет работал заместителем главы района по финансам, экономическому развитию и инвестициям.

Напомним, уже бывшему главе Кугарчинского района Башкирии Гайсе Янбаеву предъявлены обвинения по уголовному делу мошенничестве на 26 миллионов рублей. 11 января Верховный суд Башкирии оставил приговор Советского районного суда в силе. О сложении полномочий Янбаев сообщил в социальных сетях, выразив уверенность в том, что “вся запланированная работа по дальнейшему развитию муниципалитета будет продолжена”.

#Ирина Деревянчук#Политика#Новости
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