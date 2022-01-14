После отставки Гайсы Янбаева Кугарчинский район Башкирии возглавил Азамат Сайфуллин

Напомним, уже бывшему главе Кугарчинского района Башкирии Гайсе Янбаеву предъявлены обвинения по уголовному делу мошенничестве на 26 миллионов рублей. 11 января Верховный суд Башкирии оставил приговор Советского районного суда в силе. О сложении полномочий Янбаев сообщил в социальных сетях, выразив уверенность в том, что “вся запланированная работа по дальнейшему развитию муниципалитета будет продолжена”.