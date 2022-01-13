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Posted 13 января 2022, 09:17

Published 13 января 2022, 09:17

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Экс-полицейским из Уфы оставили в силе приговор по делу об изнасиловании дознавателя

13 января 2022, 09:17
Кассационный суд оставил в силе ранее вынесенные решения судов о реальных уголовных сроках офицерам Эдуарду Матвееву и подполковнику Салавату Галиеву, сообщила Mkset адвокат дознавательницы Ирина Валиева.

Полковник Эдуард Матвеев и подполковник Салават Галиев отправятся в колонию на семь лет по делу об изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой.

— Сегодня кассацией оставлены в силе решения Кировского районного суда и кассационного суда прошлого года, — сообщила Mkset адвокат Фатхлисламовой Ирина Валиева.

Напомним, в конце июня 2021 года Верховный суд Башкирии признал виновными всех троих экс-полицейских. Матвееву и Галиеву дали по семь лет тюрьмы, а Павла Яромчука приговорили к 5,5 годам лишения свободы ввиду смягчающего обстоятельства — беременности супруги. Все трое осужденных посчитали решение суда несправедливым. Позже защита экс-полицейских подала кассацию на приговор, но суд не стал менять ранее вынесенные решения.

Резонансное дело о изнасиловании уже бывшей дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой расследовали с 2018 года. В ноябре 2020 года шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение ВС Башкирии по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы, в том числе оправдательный приговор Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, а также обвинительный приговор Павлу Яромчуку. Рассмотрение апелляции переносилось несколько раз. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к семи годам лишения свободы, а Яромчука — к шести годам. Суд также обязал их выплатить три миллиона рублей потерпевшей.

Известно, что после случившегося Гульназ Фатхлисламова восстановилась в сфере юриспруденции и рассказала, что работает юристом по гражданским и административным делам в Башкирии. Несмотря ни на что, девушка смогла отстоять свою честь в суде.

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