Экс-полицейским из Уфы оставили в силе приговор по делу об изнасиловании дознавателя

Резонансное дело о изнасиловании уже бывшей дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой расследовали с 2018 года. В ноябре 2020 года шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение ВС Башкирии по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы, в том числе оправдательный приговор Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, а также обвинительный приговор Павлу Яромчуку. Рассмотрение апелляции переносилось несколько раз. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к семи годам лишения свободы, а Яромчука — к шести годам. Суд также обязал их выплатить три миллиона рублей потерпевшей.