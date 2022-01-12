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Posted 12 января 2022, 13:13

Published 12 января 2022, 13:13

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

Замминистра семьи, труда и соцзащиты в Башкирии стал глава Буздякского района

12 января 2022, 13:13
В новой должности Арсланов будет заниматься развитием социальной инфраструктуры, об этом сообщили в Минтруде республики.

В Башкирии замминистра семьи, труда и соцзащиты стал глава Буздякского района Азат Арсланов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Арсланов родился в деревне Сабаево, по образованию он является экономистом. В 2005 году чиновник окончил Башкирский аграрный университет, затем работал в качестве экономиста и исполняющего обязанности главного бухгалтера в организации «Буздякмолагропром». Позднее он был назначен на должность главного экономиста администрации Буздякского района.

С 2017 по 2021 год чиновник работал в качестве главы администрации Буздякского района.

В минтруде отметили, что в новой должности Арсланов будет заниматься развитием социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов, развивать госсектор в сфере социальных услуг и юридического обеспечения.

#Анастасия Денисенко#Политика#Новости
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