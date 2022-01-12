Замминистра семьи, труда и соцзащиты в Башкирии стал глава Буздякского района

Арсланов родился в деревне Сабаево, по образованию он является экономистом. В 2005 году чиновник окончил Башкирский аграрный университет, затем работал в качестве экономиста и исполняющего обязанности главного бухгалтера в организации «Буздякмолагропром». Позднее он был назначен на должность главного экономиста администрации Буздякского района.