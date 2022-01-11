Власти Уфы заявили о нехватке дворников, численность которых всего 30% от норматива

Posted 11 января 2022, 04:22
Published 11 января 2022, 04:22
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
На первой в 2022 году оперативке в мэрии Уфы 11 января обсуждали и проблему с уборкой снега в городе, которая не осталась в прошлом году, а перекочевала в текущий.
В ходе совещания заместитель мэра Уфы по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил, что в Уфе наблюдается нехватка дворников, а фактическая их численность составляет лишь 30% от норматива, он же назвал и причины такого положения дел.
Причина - невысокая зарплата, которая платится из бюджета управляющих компаний.Антон Тристан
Напомним, вчера вопрос нехватки дворников обсуждался и на оперативке в правительстве Башкирии. Там Радий Хабиров отметил «острую нехватку» специалистов для уборки снега с улиц города. Также в ходе мероприятия было предложено завлекать работников жильем и повышением заработной платы. Придумать, как повысить зарплаты коммунальщикам, в ходе мероприятия поручили Сергею Грекову, мэру Уфы.