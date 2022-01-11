В районах Башкирии на маршруты выйдут «ПАЗики», убранные с улиц Уфы

Posted 11 января 2022,, 10:09
Published 11 января 2022,, 10:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Власти Башкирии предложили новое применение «ПАЗикам» частным перевозчикам. Об этом информирует «КП-Уфа».
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова, предпринимателям предложили заменить старые транспортные средства на автобусы большого и среднего класса.
Отметим, что с 31 декабря 2021 года маршрутки марки ПАЗ-3205 больше не обслуживают пассажирские перевозки в Уфе.