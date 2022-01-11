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Posted 11 января 2022,, 10:09

Published 11 января 2022,, 10:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В районах Башкирии на маршруты выйдут «ПАЗики», убранные с улиц Уфы

11 января 2022, 10:09
Старые автобусы ПАЗ-3205, которые убрали с улиц столицы Башкирии, станут обслуживать муниципальные маршруты в районах республики.

Власти Башкирии предложили новое применение «ПАЗикам» частным перевозчикам. Об этом информирует «КП-Уфа».

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова, предпринимателям предложили заменить старые транспортные средства на автобусы большого и среднего класса.

Отметим, что с 31 декабря 2021 года маршрутки марки ПАЗ-3205 больше не обслуживают пассажирские перевозки в Уфе.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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