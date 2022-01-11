Уфимка сообщила о массовой гибели голубей в центре города

Posted 11 января 2022,, 10:06
Published 11 января 2022,, 10:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Жительница Уфы Эльвина А. рассказала, что в парке имени Ивана Якутова повсюду лежат трупы птиц. Об этом информирует «КП-Уфа».
По словам Эльвины, тушки встречаются через каждые 200 метров. Женщина каждый день гуляет по парку с коляской. Подобного она никогда не видела. Птицы не дохли даже в морозы под -30 градусов.
Ранее СМИ уже писали о массовой гибели голубей в российских городах. Орнитологи полагают, что причиной массовой гибели птиц может быть неправильный корм, который люди насыпают в птичьи кормушки. Так, свежий хлеб может негативно сказаться на здоровье пернатых. В нем содержится большое количество дрожжей. Птиц лучше кормить семечками и зерном.