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Posted 11 января 2022,, 10:06

Published 11 января 2022,, 10:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Уфимка сообщила о массовой гибели голубей в центре города

11 января 2022, 10:06
Население столицы Башкирии сообщает, что в городе наблюдается массовая гибель голубей.

Жительница Уфы Эльвина А. рассказала, что в парке имени Ивана Якутова повсюду лежат трупы птиц. Об этом информирует «КП-Уфа».

По словам Эльвины, тушки встречаются через каждые 200 метров. Женщина каждый день гуляет по парку с коляской. Подобного она никогда не видела. Птицы не дохли даже в морозы под -30 градусов.

Ранее СМИ уже писали о массовой гибели голубей в российских городах. Орнитологи полагают, что причиной массовой гибели птиц может быть неправильный корм, который люди насыпают в птичьи кормушки. Так, свежий хлеб может негативно сказаться на здоровье пернатых. В нем содержится большое количество дрожжей. Птиц лучше кормить семечками и зерном.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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