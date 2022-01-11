Уфимка сообщила о массовой гибели голубей в центре города

Ранее СМИ уже писали о массовой гибели голубей в российских городах. Орнитологи полагают, что причиной массовой гибели птиц может быть неправильный корм, который люди насыпают в птичьи кормушки. Так, свежий хлеб может негативно сказаться на здоровье пернатых. В нем содержится большое количество дрожжей. Птиц лучше кормить семечками и зерном.