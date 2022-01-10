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Posted 10 января 2022, 03:26

Published 10 января 2022, 03:26

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

В Башкирии скончался двукратный паралимпийский чемпион Ирек Маннанов

10 января 2022, 03:26
Ирек Маннанов с 1997 года являлся членом паралимпийской сборной команды России. Причины смерти спортсмена не уточняются.

В Башкирии скончался двукратный паралимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Ирек Маннанов в возрасте 52 лет. Об этом сообщили "Белебеевские Известия". Причины смерти не уточняются.

С 1998 года спортсмен выступал за школу высшего спортивного мастерства, с 1997 года являлся членом паралимпийской сборной команды России. Ирек Маннанов являлся десятикратным чемпионом страны по лыжным гонкам, четыре раза завоевывал серебряную медаль по легкой атлетике среди инвалидов по зрению на беге на 10 и 5 тысяч метров.

MKset выражает соболезнования родным и близким Ирека Маннанова.

#Анастасия Денисенко#Общество#Новости
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