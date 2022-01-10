В Башкирии скончался двукратный паралимпийский чемпион Ирек Маннанов

С 1998 года спортсмен выступал за школу высшего спортивного мастерства, с 1997 года являлся членом паралимпийской сборной команды России. Ирек Маннанов являлся десятикратным чемпионом страны по лыжным гонкам, четыре раза завоевывал серебряную медаль по легкой атлетике среди инвалидов по зрению на беге на 10 и 5 тысяч метров.