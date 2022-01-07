В Башкирии из-за метели на дорогах застряли машины, среди пассажиров — дети

Что касается пешеходов, то перед переходом проезжей части стоит убедиться в полной остановке транспортных средств. Подходить близко к краю дороги не рекомендуется из-за высокой вероятности поскользнуться и упасть под колеса проезжающего авто. Кроме того, лучше всего не отвлекаться на телефон, а на время перехода — вытащить наушники из ушей.