В Башкирии из-за метели на дорогах застряли машины, среди пассажиров — дети

Posted 7 января 2022, 14:39
Published 7 января 2022, 14:39
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Из-за снегопада и перепадов температуры воздуха условия на дорогах республики остаются непростыми. В частности, сегодня утром, 7 января, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Архангельском районе в снегу застрял автомобиль ВАЗ-2114, в котором находилось трое детей. Автомобиль отбуксировали силами Инзерского сельсовета (с. Валентиновка).
Кроме того, сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС помогли вытащить в Уфимском районе из снега две иномарки — «Hyundai Solaris» и «KIA Rio», в которых находилось трое мужчин.
В середине дня в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Батырово и Софиевка (Федоровский район) на дороге застряли 11 автомобилей. Силами ДРСУ Федоровского района движение было восстановлено.
Как уточняет Управление гражданской защиты Уфы, начиная с вечера 6 января столицу региона накрывают снегопады. Резкое потепление вместе с обильными осадками грозит массовыми сходами снега и наледи с крыш зданий и образованием снежной каши на дорогах. Специалисты ведомства советуют придерживаться следующих правил:
Что касается пешеходов, то перед переходом проезжей части стоит убедиться в полной остановке транспортных средств. Подходить близко к краю дороги не рекомендуется из-за высокой вероятности поскользнуться и упасть под колеса проезжающего авто. Кроме того, лучше всего не отвлекаться на телефон, а на время перехода — вытащить наушники из ушей.