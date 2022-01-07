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Posted 7 января 2022, 14:39

Published 7 января 2022, 14:39

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии из-за метели на дорогах застряли машины, среди пассажиров — дети

В Башкирии из-за метели на дорогах застряли машины, среди пассажиров — дети

7 января 2022, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Обильный снегопад создал сегодня немало препятствий для автовладельцев Башкирии, в результате некоторые машины, среди пассажиров которых были дети, пришлось вытаскивать силами спасателей.

Из-за снегопада и перепадов температуры воздуха условия на дорогах республики остаются непростыми. В частности, сегодня утром, 7 января, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Архангельском районе в снегу застрял автомобиль ВАЗ-2114, в котором находилось трое детей. Автомобиль отбуксировали силами Инзерского сельсовета (с. Валентиновка).

Кроме того, сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС помогли вытащить в Уфимском районе из снега две иномарки — «Hyundai Solaris» и «KIA Rio», в которых находилось трое мужчин.

В середине дня в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Батырово и Софиевка (Федоровский район) на дороге застряли 11 автомобилей. Силами ДРСУ Федоровского района движение было восстановлено.

Как уточняет Управление гражданской защиты Уфы, начиная с вечера 6 января столицу региона накрывают снегопады. Резкое потепление вместе с обильными осадками грозит массовыми сходами снега и наледи с крыш зданий и образованием снежной каши на дорогах. Специалисты ведомства советуют придерживаться следующих правил:

  • На дорогах не создавайте аварийные ситуации, постоянно перестраиваясь из ряд в ряд.
  • Не превышайте скоростной режим — как бы вы ни надеялись на свою машину, в такой снегопад по первому нажатию на тормоз машина не остановится.
  • Не оставляйте автомобиль возле деревьев, рекламных щитов, хрупких конструкций — из-за налипания мокрого снега и порывов ветра высока вероятность их падения. Парковать вблизи зданий тоже не стоит: нужно учитывать возможность сходов снега и наледи с крыш, балконных козырьков и оконных отливов.

Что касается пешеходов, то перед переходом проезжей части стоит убедиться в полной остановке транспортных средств. Подходить близко к краю дороги не рекомендуется из-за высокой вероятности поскользнуться и упасть под колеса проезжающего авто. Кроме того, лучше всего не отвлекаться на телефон, а на время перехода — вытащить наушники из ушей.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Снегопад
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