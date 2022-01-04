Потери года: кто из известных жителей Башкирии скончался в 2021 году

Олега Шабанова описывают как активного, творческого и жизнерадостного человека. Отметим, что он и его команда сделали популярное место для дикого туризма — Айгир, в Белорецком районе — известным широкой публике, благодаря чему несколько лет назад был запущен пригородного поезда «Легенда Урала» и «Айгир» для туристов, желающих с комфортом добраться до мест отдыха в Белорецком районе Башкирии.