Потери года: кто из известных жителей Башкирии скончался в 2021 году

Posted 4 января 2022, 08:38
Published 4 января 2022, 08:38
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Политик скончался 4 ноября в возрасте 55 лет от последствий, вызванных коронавирусом. Как сообщал источник Mkset, у Владимира Куликова было серьезное сопутствующее заболевание, а в связи с COVID-19 у Куликова было 70% поражения легких.
Отметим, что почти за месяц до смерти, 8 октября, Владимир Куликов подал в отставку и сложил полномочия мэра Стерлитамака, а уже 16 октября появилось официальное сообщение о его госпитализации.
Судья скончалась в ночь на 24 ноября в возрасте 66 лет. Как сообщала объединенная пресс-служба судов республики, предположительно причиной смерти тяжелые последствия COVID-19.
Отметим, что председателем Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова была назначена в 2019 году указом президента России.
Чиновница скоропостижно скончалась на 50-м году жизни 15 октября из-за осложнений после COVID-19. Отметим, что Гульнара Валиева занимала должность заместителя администрации по финансовым вопросам с 2017 года и, по словам Сергея Грекова, оставалась на посту до последнего.
Мужчина скончался 16 июня в возрасте 57 лет, предположительно, из-за последствий коронавируса.
Отметим, что должность заместителя министра МЧС Башкирии Фаниль Мазитов занимал с 2000 года, а после завершения карьеры министра получил должность ректора Башкирского кооперативного института филиала Российского университета кооперации. Коллеги погибшего отзываются о нем, как о талантливом руководителе.
Мужчина скончался на 65 году жизни 8 июня, причина смерти не уточняется.
Должность министра природопользования и экологии Башкирии Азат Кутлиахметов занимал с 2010 по 2012 года, а после мужчина работал доцентом кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ им. М. Акмуллы.
Ришату Дихину был диагностирован коронавирус, спасти жизнь мужчины не смогли. На момент смерти полику было 33 года. Известно, что должность главы Аскинского района погибший занимал с марта 2019 года.
Государственный деятельно скончался на 71 году жизни 2 апреля, причины смерти не уточняются. Известно, что Петр Бобылев до 2008 года занимал должность председателем Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостана.
Женщина скончалась 12 сентября из-за коронавирусной инфекции.
Известно, что Индира Салахова являлась председателем отделения Альянса защиты животных города Уфа, член СПЧ при главе Башкирии.
Тренер уфимской хоккейной команда скончался в возрасте 77 лет 23 мая, причины смерти не уточняются.
Отметим, что будут хоккеистом в период с 1967 по 1979 годы выступал за команду «Салават Юлаев», а после возглавлял уфимский «Авангард» и входил в штаб тренеров «зелено-белых».
«Башкирский богатырь» скончался в ночь на 13 января на 57-м году жизни. Предположительно, мужчина погиб из-за проблем с сердцем.
Риф Гадиев являлся мастером спорта международного класса, чемпионом Европы и рекордсменом мира по пауэрлифтингу, а с 2010 года тренировал пауэрлифтеров в зале на стадионе «Нефтяник». Коллеги отзываются о погибшем, как о сильном, умном, добром, отзывчивом и простом человеке.
Девушка скончалась 8 ноября в возрасте 21 года. Как сообщили в пресс-служба уфимской команды, причиной смерти Алии Хамбиковой послужила остановка сердца, спортсменка долгое время боролась с тяжелым заболеванием.
Мужчина скончался в ночь на 30 октября после падения с 25-го этажа. Спортсмену было 24 года.
Отметим, что за свою карьеру Иван Биткин выступал за столичную хоккейную команду «Звезда», играл на китайский «Ценг Тоу» и нефтекамский «Торос». В 2013 году он был задрафтован уфимским ХК «Салават Юлаев» на ярмарке талантов КХЛ под общим 159-м номером.
Бизнесмен скончался 3 августа в возрасте 42 лет при не выясненных обстоятельствах. Знакомые мужчины сообщали, что он скончался в Москве, когда возвращался из деловой поездки в Нижнем Новогороде.
Олега Шабанова описывают как активного, творческого и жизнерадостного человека. Отметим, что он и его команда сделали популярное место для дикого туризма — Айгир, в Белорецком районе — известным широкой публике, благодаря чему несколько лет назад был запущен пригородного поезда «Легенда Урала» и «Айгир» для туристов, желающих с комфортом добраться до мест отдыха в Белорецком районе Башкирии.
Павел Музыченко погиб 10 октября при авиакатастрофе под Мензелинском. Напомним, что на борту самолета находились парашютисты, которые планировали совершить очередной прыжок.
Известно, что ранее мужчина руководил конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа», а в последнее время работал председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в Московском региональном отделении «Деловой России».
Мужчина находился в одном самолете с Павлом Музыченко и еще двумя уроженцами Башкирии - Ксенией Самигуллиной и Константином Цывинским.
Известно, что Динар Давлетгареев работал в Группе компаний Софт-Сервис, а также был популярным бизнес-коучем. Знакомые и близкие погибшего отзываются о нем, как об очень открытом и добром человеком, которы всегда шел на помощь.
Алексей Шушпанов скончался 29 августа на 55-м году жизни. По сообщениям родных, весной этого года у мужчины было обнаружено онкологическое заболевание.
Алексей Шушпанов являлся журналистом издания "Аргументы и факты-Уфа". Коллеги отзывались о нем, как об очень умном, ответственном и при этом очень добрым, лишенным занудства человеке.
Мужчина скончался 23 мая в Уфе в возрасте 54 лет. Причиной смерти послужила коронавирусная инфекция.
Отметим, что Айрат Маглиев являлся членом Союза художников России, руководителем творческого объединения «Ясфио». Его работы представлены в галереи «Art Light» в Лондоне. Кроме того, есть частные собрания его произведений в России и Финляндии.
Женщина скончалась 30 сентября на 44 году жизни. Причиной смерти медицинского работника, по предварительным данным, являлись последствия COVID-19.
Отметим, что Разиля Диваева более 20 лет трудилась в Республиканской клинической больнице № 2 в должности врача-невролога. Коллеги отзываются о женщине как о хорошем специалисте и отзывчивом человеке.
Мужчина скончался 7 октября после тяжелой болезни.
Ришат Шаяхметов являлся заведующим хирургического отделения и председателем профкома Ермекеевской ЦРБ. Отмечается, что в коллективе погибший имел авторитет и пользовался уважением, также работники больницы отзываются о нем, как о спокойном и мудром человеке.
Медик скончался 20 октября от осложнений после коронавирусной инфекции. Известно, что по факту гибели мужчины будут проведено расследование.
Отметим, что Ринат Кайбышев являлся заведующим кабинетом компьютерной томографии Зубовского филиала Республиканской клинической инфекционной больницы.