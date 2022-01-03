Ульяновца задержали за создание подпольной нарколаборатории под Уфой

Posted 3 января 2022, 11:19
Published 3 января 2022, 11:19
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
МВД Башкирии сообщило, что житель Ульяновска арендовал частный дом в Уфимском районе и организовал в нем нарколабораторию. Мужчина закупил необходимое оборудование и сырье для производства. Созданный товар он пытался продать в интернете, но был вычислен полицейскими.
В ходе обыска у преступника изъяли более 120 граммов мефедрона, лабораторную технику, пластиковые канистры с химреактивами, а также лабораторную посуду. Отмечено, что преступник работал с токсичным концентратом в противогазе и специальных перчатках.
По данным МВД Башкирии, задержанный работал курьером-закладчиком наркотиков и приехал в Уфу после «повышения».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчина арестован.