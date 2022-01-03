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Posted 3 января 2022, 11:19

Published 3 января 2022, 11:19

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Ульяновца задержали за создание подпольной нарколаборатории под Уфой

3 января 2022, 11:19
32-летнего уроженца Ульяновска задержали с поличным в Уфимском районе, сообщает МВД Башкирии.

МВД Башкирии сообщило, что житель Ульяновска арендовал частный дом в Уфимском районе и организовал в нем нарколабораторию. Мужчина закупил необходимое оборудование и сырье для производства. Созданный товар он пытался продать в интернете, но был вычислен полицейскими.

В ходе обыска у преступника изъяли более 120 граммов мефедрона, лабораторную технику, пластиковые канистры с химреактивами, а также лабораторную посуду. Отмечено, что преступник работал с токсичным концентратом в противогазе и специальных перчатках.

По данным МВД Башкирии, задержанный работал курьером-закладчиком наркотиков и приехал в Уфу после «повышения».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчина арестован.

#Валерия Панаева#Происшествия#Новости
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