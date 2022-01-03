Ульяновца задержали за создание подпольной нарколаборатории под Уфой

МВД Башкирии сообщило, что житель Ульяновска арендовал частный дом в Уфимском районе и организовал в нем нарколабораторию. Мужчина закупил необходимое оборудование и сырье для производства. Созданный товар он пытался продать в интернете, но был вычислен полицейскими.