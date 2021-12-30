Известный певец из Башкирии Элвин Грей показал, как «чилит» в Таиланде

Сегодня, 30 декабря, пока жители Башкирии в спешке завершают рабочие дела, мысленно уже нарезая салаты, певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей показал как он отдыхает, после того как официально объявил рабочий 2021 год оконченным. На видео артист блаженствует и расслабляется в массажном кресле.