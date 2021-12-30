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Posted 30 декабря 2021, 08:21

Published 30 декабря 2021, 08:21

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Известный певец из Башкирии Элвин Грей показал, как «чилит» в Таиланде

30 декабря 2021, 08:21
30 декабря певец и советник Радия Хабирова Элвин Грей показал как отдыхает после окончания рабочего года своей аудитории в Insagram.

Сегодня, 30 декабря, пока жители Башкирии в спешке завершают рабочие дела, мысленно уже нарезая салаты, певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей показал как он отдыхает, после того как официально объявил рабочий 2021 год оконченным. На видео артист блаженствует и расслабляется в массажном кресле.

— Пора быть на чиле и расслабоне, — напоминает он в соцсети то ли себе, то ли своей многочисленной аудитории.

Ранее, 24 декабря стало известно о переезде певца в Таиланд, где он намерен записывать альбом. Уместным будет отметить и то, что артист отменил свои концерты из-за коронавирусных ограничений.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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