В Минлесхозе Башкирии рассказали о итогах рейдов по местам продажи новогодних елок

Акция по недопущению нелегальной вырубки новогодних елей «Берегите Елки» прошла на минувших выходных, 25 и 26 декабря. В ходе мероприятия лесные инспекторы совместно с Центром общественной безопасности Уфы, райотделами полиции, межрайонными инспекциями налоговиков, а также с общественными организации и СМИ провели 72 рейда по 95 местам продажи новогодних красавиц.