mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2021, 15:41

Published 29 декабря 2021, 15:41

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

В Минлесхозе Башкирии рассказали о итогах рейдов по местам продажи новогодних елок

29 декабря 2021, 15:41
27 декабря об итогах профилактической акции по недопущению нелегальной вырубки елей с участием райотделов МВД, инспекций ФНС и СМИ сообщили в Минлесхозе Башкирии.

Акция по недопущению нелегальной вырубки новогодних елей «Берегите Елки» прошла на минувших выходных, 25 и 26 декабря. В ходе мероприятия лесные инспекторы совместно с Центром общественной безопасности Уфы, райотделами полиции, межрайонными инспекциями налоговиков, а также с общественными организации и СМИ провели 72 рейда по 95 местам продажи новогодних красавиц.

Результаты рейдов таковы – были выявлены два факта продажи елок вне обозначенных елочных базаров, при этом незаконно заготовленные елки по данным рейдов никто не сбывал, что уже радует.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика