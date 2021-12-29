В Минлесхозе Башкирии рассказали о итогах рейдов по местам продажи новогодних елок

Posted 29 декабря 2021, 15:41
Published 29 декабря 2021, 15:41
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Акция по недопущению нелегальной вырубки новогодних елей «Берегите Елки» прошла на минувших выходных, 25 и 26 декабря. В ходе мероприятия лесные инспекторы совместно с Центром общественной безопасности Уфы, райотделами полиции, межрайонными инспекциями налоговиков, а также с общественными организации и СМИ провели 72 рейда по 95 местам продажи новогодних красавиц.
Результаты рейдов таковы – были выявлены два факта продажи елок вне обозначенных елочных базаров, при этом незаконно заготовленные елки по данным рейдов никто не сбывал, что уже радует.