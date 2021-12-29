Психолог предостерегает родителей от использования пиротехники детьми

Судебный представитель Василий Воробьев заявил, что жалобы на тех, кто злоупотребляет фейерверками или допускает их опасное использование лучше направлять в МЧС. Дело в том, что нормы по шуму, которыми оперирует полиция относятся к помещениям, а пиротехнику применяют на улице. В то же время МЧС следит за нарушением норм пожарной безопасности.