Психолог предостерегает родителей от использования пиротехники детьми

Posted 29 декабря 2021,, 13:24
Published 29 декабря 2021,, 13:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Хадарцева отметила, что применение алкоголя снижает самоконтроль и контроль. Под его воздействием родители могут не уследить за тем, как дети используют опасные предметы. В результате могут пострадать и сами дети, и окружающие люди и животные, пишет NEWS.ru.
Судебный представитель Василий Воробьев заявил, что жалобы на тех, кто злоупотребляет фейерверками или допускает их опасное использование лучше направлять в МЧС. Дело в том, что нормы по шуму, которыми оперирует полиция относятся к помещениям, а пиротехнику применяют на улице. В то же время МЧС следит за нарушением норм пожарной безопасности.
Сегодня в России можно использовать пиротехнику в любом месте, где на это нет запрета. Ранее первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил региональным властям определить специальные места для применения пиротехники. Одно из главных условий — нельзя располагать эти зоны у приютов и зоопарков.