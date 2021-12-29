mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2021,, 13:24

Published 29 декабря 2021,, 13:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог предостерегает родителей от использования пиротехники детьми

29 декабря 2021, 13:24
Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева считает, что взрослым не следует доверять салюты и петарды детям. Также лучше не употреблять спиртное перед их применением.

Хадарцева отметила, что применение алкоголя снижает самоконтроль и контроль. Под его воздействием родители могут не уследить за тем, как дети используют опасные предметы. В результате могут пострадать и сами дети, и окружающие люди и животные, пишет NEWS.ru.

Судебный представитель Василий Воробьев заявил, что жалобы на тех, кто злоупотребляет фейерверками или допускает их опасное использование лучше направлять в МЧС. Дело в том, что нормы по шуму, которыми оперирует полиция относятся к помещениям, а пиротехнику применяют на улице. В то же время МЧС следит за нарушением норм пожарной безопасности.

Сегодня в России можно использовать пиротехнику в любом месте, где на это нет запрета. Ранее первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил региональным властям определить специальные места для применения пиротехники. Одно из главных условий — нельзя располагать эти зоны у приютов и зоопарков.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47