Как бизнесмены и правительство боролись с эпидемией в 2021 году

Posted 29 декабря 2021, 04:23
Published 29 декабря 2021, 04:23
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Для них правительство предоставило льготные кредиты по ставке 3% годовых, а также дополнительно было выдано свыше 27 млрд рублей в виде антикризисных кредитов в рамках программы Корпорации МСП и ЦБ.
Как отмечает expert.ru, по просьбе предпринимателей осенью текущего года решили включить в программу ФОТ 3.0 еще шесть отраслей. По оценкам Минэкономразвития, увеличение перечня претендентов на помощь обойдется правительству в 20 миллиардов рублей на следующий год. Однако льготный кредит смогут получить лишь те бизнесмены, которые сохранили не меньше 90% работников.
Подушкой безопасности для малого и среднего бизнеса стало право уплачивать страховые взносы по сниженной ставке. Также поддержкой для малого предпринимательства стало изменение размера аванса для исполнителей государственных контрактов. Данная помощь была инициирована Корпорацией МСП. Сейчас его повысили до 50%, тогда как ранее он составлял 30%.
В декабре в Государственную думу был внесен законопроект с поправками в КоАП, который был разработан Корпорацией МСП, Минэкономразвития и представителями бизнес-сообщества.
Гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сообщил, что основной проблемой для предпринимательства являются административные барьеры.
Когда в Корпорацию МСП пришел новый генеральный директор, Александр Исаевич, в данном направлении стали намечаться изменения. Главной задачей он обозначил ликвидацию административных барьеров для малого бизнеса. Это входит в миссию корпорации, и она сейчас этим плотно занимается, что дает надежду на скорые подвижки в сторону МСП.
Стоит отметить и «зонтичный» механизм поручительств, который призван облегчить жизнь малого и среднего предпринимательства. Он был запущен в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина, чтобы упростить получение кредитов бизнесменами. Преимуществом механизма является поручительство Корпорации МСП, которое оперативно выдается в банке вместе с кредитом.