Как бизнесмены и правительство боролись с эпидемией в 2021 году

Как отмечает expert.ru, по просьбе предпринимателей осенью текущего года решили включить в программу ФОТ 3.0 еще шесть отраслей. По оценкам Минэкономразвития, увеличение перечня претендентов на помощь обойдется правительству в 20 миллиардов рублей на следующий год. Однако льготный кредит смогут получить лишь те бизнесмены, которые сохранили не меньше 90% работников.